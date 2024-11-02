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عربي-دولي

مخلوق غريب على شاطىء في أستراليا.. هل هو "كائن فضائيّ"؟

Lebanon 24
02-11-2024 | 08:27
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نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية صورة لكائن غريب انتهى به المطاف على أحد شواطئ أستراليا، وسرعان ما أحدث ضجة في المنطقة وأثار جدلاً واسعاً بسبب شكله ومواصفاته.

وقالت الجريدة في التقرير إن هذا الكائن الغريب انجرف إلى خليج هورسشو في بورت إليوت، جنوب أديلايد في أستراليا.
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ولجأ السكان الحائرون إلى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة هذا الكائن الغريب الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويتكون من السيقان الشفافة مع "الأصداف" في نهاية كل خصلة.

وكتبت امرأة وهي تشارك صوراً لهذا المخلوق البحري عبر الإنترنت: "أكثر من 26 عاماً من المشي في خليج هورسشو، لم أر شيئاً مثل هذا من قبل". وأضافت: "الطبيعة لا تتوقف أبداً عن إبهارنا". وقال أحد السكان المحليين: "قد يكون هذا هو أغرب شيء رأيته على الإطلاق".

وزار أحد السكان المحليين الكائن الغريب وقال إن القواقع الموجودة في نهاية أطرافه تبدو وكأنها "مخلوقات بنية اللون تتحرك داخلها وخارجها". ولفت سكان محليون إلى أن هذا الكائن الغريب هو عبارة عن مجموعة من "قشريات الأوز". (العربية)

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