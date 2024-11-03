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عربي-دولي

الثالث من نوعه في ليلتين.. حرائق في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:23
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أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين ان حطام طائرات روسية مسيّرة أشعل حرائق في المدينة، في ثالث هجوم من نوعه تشنه موسكو على كييف في ليلتين.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليغرام: "تم إرسال طواقم الطوارئ".
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تسبب حطام الطائرات المسيرة المدمرة في اندلاع حريق بحديقة موروميتس بمنطقة ديسنيانسكي في شمال شرق كييف وأشعل بعض النيران في العشب على ضفة نهر دنيبرو المقابلة للحديقة.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات جراء ذلك.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات في كييف فيما بدا أنه صوت عمل وحدات الدفاع الجوي.

جاءت الضربات في أعقاب هجمات روسية أمس الأحد ألحقت أضرارا بالمباني وخطوط الكهرباء في كييف. وأدى هجوم بالقنابل الموجهة الروسية في وقت متأخر أمس على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد إلى إصابة عدة أشخاص.(سكاي نيوز)



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