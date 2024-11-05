روسيا ترفض مزاعم التدخل في الانتخابات الأميركية

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ورفضت روسيا مزاعم أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية ونشر الأكاذيب بشأنها.وقالت زاخاروفا على هامش الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لنادي فالداي الدولي: "الآن تجمد العالم كله ليس تحسبا، ولكن في الواقع من رعب العمليات الانتخابية التي تتكشف في الولايات المتحدة، إنهم ينطلقون باستمرار من أن هناك من يتدخل في انتخاباتهم".وأضافت: "لقد اتهمت أجهزة المخابرات روسيا مرة أخرى ودولا أخرى بنشر الأكاذيب حول الانتخابات الأميركية.. داخل المجتمع الأميركي".وأوضحت زاخاروفا أنه "إذا استمعت إلى المرشحين الأميركيين للرئاسة وكيف يتهم كل منهما الآخر بالكذب، فإن الدول الأخرى ليس لديها ما تفعله هنا".وانطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات الأمريكية بعد شهور من تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن من السباق، لتصبح نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية. (روسيا اليوم)