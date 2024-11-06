الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ

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نجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بعد أن انتزعوا مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس، بعد فرز معظم الأصوات.وتشير النتائج على وكالة أسوشيتد برس بأن الجمهوريين أصبحوا يمتلكون 51 مقعدا في حين حصد الديمقراطيون حتى الآن 42 مقعدا، بينما لا تزال نتائج سبعة مقاعد غير مؤكدة حتى الآن.وكان الديموقراطيون يحظون قبل انتخابات الثلاثاء بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49).وفي وست فيرجينيا، نجح بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، في الإطاحة بالسناتور الديموقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.وتوقعت شبكتا "سي بي أس نيوز" و"فوكس نيوز" أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السناتور الديموقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديموقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.