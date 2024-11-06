Advertisement

عربي-دولي

رواد الفضاء.. كيف يصوتون في الانتخابات الأميركية؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1274110-638664804733783472.jpeg
Doc-P-1274110-638664804733783472.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن رواد الفضاء يختارون مرشحهم للانتخابات الأميركية في بطاقة اقتراع سرية، يتم إرسالها من الفضاء إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن، ثم تذهب البطاقة إلى كاتب محكمة مقاطعة هاريس في ولاية تكساس ليتم احتسابها من ضمن عمليات فرز الأصوات.
Advertisement

وكان رواد الفضاء الأميركيون في محطة الفضاء الدولية قد دعوا مواطنيهم إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وكتب رائدا الفضاء دون بيتيت ونيك هيغ في منشور عبر تطبيق "إنستغرام": "لا يهم إذا كنت جالسا أو واقفا أو طافيا، المهم هو أن تصوت".

ونشر رائدا الفضاء التابعان للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" صورة يظهران فيها مع زميليهما بوتش ويلمور وسوني ويليامز وهم يطفون على محطة الفضاء وأذرعهم متشابكة، ويرتدي بعضهم جوارب مكتوب عليها: "فخور بكوني أميركيا".

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:09 | 2024-11-06
04:09 | 2024-11-06
04:04 | 2024-11-06
03:43 | 2024-11-06
03:42 | 2024-11-06
03:40 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24