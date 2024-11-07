أميركيّون يكشفون: لهذا السبب فاز ترامب

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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رصدت السبب الرئيسي الذي دفع الأميركيين إلى انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب على حساب الديمقراطية كامالا هاريس.وعلى العكس مما يعتقد كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، من أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في العديد من الصراعات حول العالم، خاصة الحرب في غزة ولبنان، إضافة إلى الحرب الأوكرانية، كانت سبباً في فوز ترامب وهزيمة هاريس، إلا أن القطاع العريض من الأميركيين يرى الأمور من منظور مختلف تماماً.وأجرت "بي بي سي" مجموعة من المقابلات مع أميركيين في أعقاب فوز ترامب على هاريس، وقال أحدهم: "رأينا ما حدث في السنوات الأربع الماضية في ظل إدارة بايدن، وبالطبع شاهدنا ما كان عليه الوضع في ولاية ترامب الأولى، وبالتالي كان القرار باختيار المرشح الجمهوري".