ترامب "يفكر" بالعفو عن هانتر بايدن.. فهل يستطيع؟

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سيتمتع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسلطة العفو وهي واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس المستمدة من دستور الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يستخدم ترامب سلطة العفو لعمدة نيويورك إريك آدامز الذي تم توجيه 5 تهم جنائية فيدرالية ضده، وفق ما أفاد موقع "أكسيويس".كما قال الرئيس المنتخب إنه سيفكر في العفو عن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لكن بحسب الموقع فإن ترامب لن يستطيع أن يستخدم هذه السلطة للإعفاء عن نفسه لإدانته في نيويورك لأن التهم لم تكن فيدرالية.وبإمكان ترامب كرئيس منتخب للبلاد، منح العفو لأي شخص أُدين بارتكاب جريمة فيدرالية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة أو المحكمة العليا في العاصمة أو محكمة عسكرية.وكان هانتر، أقر رسمياً في أيلول الماضي بذنبه بكل التّهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي، من دون أن يبرم اتفاقاً مع النيابة العامة لخفض العقوبة.ويمكن أن تصل العقوبة على هذه التهم إلى السجن لمدة 17 عاما إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار.وهانتر البالغ من العمر 54 عاماً متهم بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار على مدى العقد الماضي، إذ صرف الأموال بدلاً من ذلك على رفاهيته والجنس والمخدرات. (الحدث)