Advertisement

عربي-دولي

ترامب "يفكر" بالعفو عن هانتر بايدن.. فهل يستطيع؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1276033-638668335312689985.jpeg
Doc-P-1276033-638668335312689985.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيتمتع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسلطة العفو وهي واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس المستمدة من دستور الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يستخدم ترامب سلطة العفو لعمدة نيويورك إريك آدامز الذي تم توجيه 5 تهم جنائية فيدرالية ضده، وفق ما أفاد موقع "أكسيويس".
Advertisement

كما قال الرئيس المنتخب إنه سيفكر في العفو عن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لكن بحسب الموقع فإن ترامب لن يستطيع أن يستخدم هذه السلطة للإعفاء عن نفسه لإدانته في نيويورك لأن التهم لم تكن فيدرالية.

وبإمكان ترامب كرئيس منتخب للبلاد، منح العفو لأي شخص أُدين بارتكاب جريمة فيدرالية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة أو المحكمة العليا في العاصمة أو محكمة عسكرية.

وكان هانتر، أقر رسمياً في أيلول الماضي بذنبه بكل التّهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي، من دون أن يبرم اتفاقاً مع النيابة العامة لخفض العقوبة.

ويمكن أن تصل العقوبة على هذه التهم إلى السجن لمدة 17 عاما إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار.

وهانتر البالغ من العمر 54 عاماً متهم بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار على مدى العقد الماضي، إذ صرف الأموال بدلاً من ذلك على رفاهيته والجنس والمخدرات. (الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-11-10
07:34 | 2024-11-10
07:28 | 2024-11-10
07:23 | 2024-11-10
07:14 | 2024-11-10
07:06 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24