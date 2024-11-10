"تعيين مفاجئ"... هل تكون هذه الشخصيّة خليفة يحيى السنوار؟

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وتحت عنوان "تعيين مفاجئ.. حماس اختارت بالفعل بديل السنوار الذي لا يتواجد في غزة على الإطلاق"، ذكرت "معاريف" أن الحية كان تحت قيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً على الأراضي الإيرانية، وبالإضافة إلى ذلك، قاد فريق حماس في المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، كما أنه ذهب إلى مصر ممثلاً عن المفاوضات. ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إنّ هناك اتجاهاً متزايداً بأن يتولى خليل الحية منصب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بدلاً من يحيى السنوار، الذي تم اغتياله في قطاع غزة.وتحت عنوان "تعيين مفاجئ.. حماس اختارت بالفعل بديل السنوار الذي لا يتواجد في غزة على الإطلاق"، ذكرت "معاريف" أن الحية كان تحت قيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً على الأراضي الإيرانية، وبالإضافة إلى ذلك، قاد فريق حماس في المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، كما أنه ذهب إلى مصر ممثلاً عن المفاوضات.

ونقلت أنه خلال حادثة اغتيال هنية، أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الحية كان مع هنية في المبنى عينه، الذي تم استهدافه في طهران، ولكنه لم يكن في الشقة عينها، موضحة أنه كان أحد الأسماء المرشحة البارزة لتولي قيادة حماس بعد اغتيال هنية، فيما أفادت تقارير إعلامية أنه المفضل لدى إيران وحلفائها في المنطقة.



ووصفت معاريف الحية بأنه أحد المفاوضين الرئيسيين لحماس، ولعب دوراً مركزيا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال عام 2014، وله علاقات وثيقة مع قادة حماس الآخرين، ويعمل كحلقة وصل بين الحركة ودول مثل قطر وإيران وتركيا، كما يعتبر من أنصار الذراع العسكري للحركة، كتائب عز الدين القسام. (الامارات 24)