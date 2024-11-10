لغير الراضين عن فوز ترامب.. شركة ستؤمن رحلة لهم لأربع سنوات!

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كشفت شركة "Villa Vie Residences" الأميركية عن عرض جديد لرحلة بحرية تستمر لأربع سنوات، تستهدف أولئك الذين يرغبون في الهروب من تعقيدات الأوضاع العالمية أو نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة. وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن الشركة توفر تذاكر بأسعار تبدأ من 255,900 دولار للمقصورة الفردية، بينما تبدأ أسعار الغرف المزدوجة من 319,900 دولار.ومن المقرر أن تزور السفينة "فيلا دي أوديسي" 140 دولة خلال رحلتها الممتدة، مقدمةً تجربة سياحية فريدة تشمل معالم متعددة حول العالم.وأشار الموقع إلى أنه يمكن اختصار الرحلة إلى ثلاثة أعوام أو لعامين فقط لأولئك الذين ليسوا مستعدين لمثل هذه الرحلة الطويلة.يجدر بالذكر أن موقع "بزنس إنسايدر" أفاد في وقت سابق أن ملايين المواطنين الأميركيين يفكرون في مغادرة البلاد في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. (روسيا اليوم)