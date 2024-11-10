عضو كونغرس.. من هي إليز ستيفانيك التي عرض عليها ترامب منصباً رفيعاً؟

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ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عرض على عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك إليز ستيفانيك منصب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة.ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أن "ترامب عرض للتو على ستيفانيك منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".وذكرت أكسيوس سابقا أن ستيفانيك، وهي عضوة جمهورية في الكونغرس من ولاية نيويورك، كانت منافسا ومرشحا لهذا المنصب.وتعتبر ستيفانيك حليفا قويا للرئيس المنتخب وجامعا رئيسيا للتبرعات للحزب الجمهوري.وفي وقت سابق أعلن ترامب عن تعيين مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لن يضم أبناءه إلى إدارته الجديدة، على عكس فترة ولايته الأولى في منصبه، عندما شغلت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر منصب مستشارين رئيسيين.