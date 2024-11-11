تحذير عاجل.. أزمة المناخ ستؤثرّ على الجميع!

حذر سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أن الأزمة المناخية ستؤثر على الجميع في العالم بطريقة أو بأخرى.



وقال ستيل في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-29) في باكو اليوم الاثنين: "إن عملية التفاوض تحت رعاية الاتفاقية هي المنصة الوحيدة التي يمكننا من خلالها القيام بمعالجة أزمة المناخ المستعرة ودعوة بعضنا البعض بإلحاح لاتخاذ خطوات عملية".

Advertisement

وأضاف: "ونعرف أن عمليتنا ناجحة. فبدونها، ستكون البشرية على مسار 5 درجات من الاحتباس الحراري، مما ستؤثر هذه الأزمة على الجميع في العالم بطريقة أو بأخرى"، مشددا على ضرورة الاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل المناخ في باكو.

وتابع: "إذا لم يتمكن ثلثا العالم على الأقل من خفض الانبعاثات بسرعة، فستدفع جميع البلدان ثمنا باهظا. وإذا لم تتمكن البلدان من "إدراج" الاستدامة على سلاسل التوريد، فسيعاني الاقتصاد العالمي كله... لذا ندعو للتخلي عن فكرة أن تمويل مكافحة تغيير المناخ هو عمل خيري".

كما لفت سيمون إلى أن هدف التمويل المناخي الطموح الجديد هو في مصلحة كل بلد بالكامل بما في ذلك أكبرها وأغناها، وقال: "يجب علينا بذل المزيد من الجهد لإصلاح النظام المالي العالمي بأكمله".



كما أكد أنه يجب على المجتمعين في باكو اليوم إطلاق عمل أسواق الكربون الدولية من خلال إكمال الاتفاق على المادة السادسة من اتفاقية باريس. (روسيا اليوم)