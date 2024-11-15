إعلامي مصري: مخطط التهجير لن يقف عند حدود غزة بل سيشمل الضفة الغربية

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قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إن التصعيد مستمر في المنطقة على الرغم من الأحاديث حول وقف إطلاق النار، وأن مخطط تهجير الفلسطينيين لن يقف عند حدود غزة.وأفاد مصطفى بكري، بأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أكد فيه سعي الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما نحو ضم الضفة الغربية يكشف عن نوايا تل أبيب في الاستمرار بالتصعيد.وقال بكري إن مخطط التهجير لن يقف عند حدود غزة بل سيشمل الضفة الغربية.وذكر الإعلامي المصري أن هناك أحد المؤيدين لإسرائيل في الحكومة الأميركية والذي أكد أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل.وتابع قائلا: "من هنا نستطيع أن نفهم أن المخطط الذي يتم تجهيزه على المستوى الدولي واضح والدعم الأمريكي برعاية ترامب واضح". (روسيا اليوم)