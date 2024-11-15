Advertisement

عربي-دولي

كانا داخل سجون إسرائيل.. الإعلان عن وفاة إثنين من الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1278765-638672747678412197.jpg
Doc-P-1278765-638672747678412197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الجمعة، إن أسيرين في سجن إسرائيلي توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير إنه جرى إبلاغهما "بوفاة أسيرين في سجون الاحتلال وهما سميح سليمان محمد عليوي (61 عاماً) من نابلس، وأنور شعبان محمد اسليم (44 عاماً) من غزة".
Advertisement

وأوضحت الهيئة والنادي في بيانهما أن "الأسير عليوي معتقل إدارياً منذ 21 تشرين الأول 2023، وعانى قبل اعتقاله من عدة مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات".

وأضاف البيان أن "الأسير أنور اسليم من غزة، فهو معتقل منذ الثامن من كانون الثاني 2023، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله بحسب عائلته".

وذكر البيان أن "عليوي أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات، وبدأت رحلة اعتقالاته منذ عام 1988، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء".

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير "الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد الأسيرين، لتضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة وغير المسبوقة منذ بدء حرب الإبادة التي شكّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا الصامد، كما أن أعداد القتلى الأسرى والمعتقلين هو الأعلى تاريخياً مقارنة مع المراحل التي شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية تاريخية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-11-15
09:53 | 2024-11-15
09:30 | 2024-11-15
09:24 | 2024-11-15
09:00 | 2024-11-15
08:57 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24