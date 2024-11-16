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عربي-دولي
ترامب يُنشئ مجلسا وطنيا للطاقة.. من سيتولى هذا المنصب؟
Lebanon 24
16-11-2024
|
00:59
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كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، ان حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، الذي رشحه لتولي منصب وزير الداخلية، سيتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني للطاقة الذي تم إنشاؤه حديثا والذي سيسعى إلى تأكيد "هيمنة الطاقة" الأميركية حول العالم.
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وقال ترامب في بيان إن بورغوم سيشرف في منصبه الجديد على لجنة تشمل جميع الوكالات التنفيذية المشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بالطاقة وإنتاجها وتوليدها وتوزيعها وتنظيمها ونقلها.
وأضاف أن بورغوم بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للطاقة، سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي.
وكتب ترامب: "سيشرف هذا المجلس على الطريق نحو تحقيق هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة من خلال تقليص الروتين، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد، ومن خلال التركيز على الابتكار".
واتهم الرئيس الجمهوري المنتخب "اليسار المتطرف" بالدخول في حرب على الطاقة الأميركية، باسم مكافحة تغير المناخ.
وقال ترامب إن سياسته المتمثلة في الهيمنة على الطاقة، والتي تبناها أيضا خلال فترة ولايته الأولى، ستسمح للولايات المتحدة ببيع النفط والغاز وأشكال الطاقة الأخرى إلى الحلفاء الأوروبيين، مما يجعل العالم أكثر أمانا.(سكاي نيوز)
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