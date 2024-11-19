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عربي-دولي

إجراء تركي يمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ.. ما هو؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:21
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رفضت تركيا مرور طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من مجالها الجوي إلى أذربيجان، لحضور مؤتمر المناخ، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل اعترفت برفض تركيا مرور طائرة هرتسوغ عبر مجالها الجوي في طريقها إلى أذربيجان، معتبرة أن هذا "أحد أسباب إلغاء الرحلة وليس السبب الوحيد".
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وكان من المقرر أن يقوم هرتسوغ بزيارة قصيرة إلى باكو الثلاثاء، مع خطط لاستخدام طائرة "جناح صهيون"، المخصصة للزيارات الرسمية الخارجية لرئيس الوزراء والرئيس الإسرائيليين.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية السبت، أن الرئيس الإسرائيلي ألغى الزيارة المقررة إلى باكو "لأسباب أمنية".

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رد فعل أذربيجان على إعلان إسرائيل إلغاء الزيارة لأسباب أمنية بأنه "أقل من إيجابي".

وقال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الأذربيجانية لموقع "كاليبر" الإسرائيلي عن سبب إلغاء الزيارة، أنه "لا يتعلق بالأمن وإنما بحظر تركيا استخدام طائرات هرتسوغ لمجالها الجوي". (سكاي نيوز)
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