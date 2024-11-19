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عربي-دولي

تقريران سريان يكشفان: زيادة هائلة في مخزون إيران من اليورانيوم

Lebanon 24
19-11-2024 | 14:08
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تتجاوز 32 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضحت الوكالة في تقريرين سريين قدما للدول الأعضاء، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
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وأضافت أن "مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز بنسبة 32 مرة الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، للحد من برنامجها النووي".

وجاء في أحد التقريرين: "نوقشت إمكانية عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم 235"، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإيران الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك". (سكاي نيوز)
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