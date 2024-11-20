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أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:50
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن بلاده رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب ما أكدت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
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وأضاف إردوغان للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في البرازيل "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب. اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى".
وألغى هرتسوغ الزيارة في نهاية المطاف.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية "في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان". (الحرة)
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