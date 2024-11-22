عن الصين وروسيا.. رسالة من مايكروسوفت إلى ترامب

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حثت شركة مايكروسوفت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين.ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكنولوجيا الكبرى وكبير المسؤولين القانونيين فيها ترامب إلى "الضغط بقوة" ضد الهجمات السيبرانية الروسية والصينية والإيرانية، التي تستهدف مسؤولي الحكومة الأميركية والحملات الانتخابية.كما أوضح في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز أن الأمن السيبراني "يستحق أن يكون قضية أكثر بروزًا في العلاقات الدولية" وناشد الرئيس الأميركي المنتخب بعث "رسالة قوية" حول تلك القضيةإلى ذلك، أعرب عن أمله بأن "تضغط إدارة ترامب بقوة أكبر ضد الهجمات السيبرانية التي تشنها بعض الدول كروسيا والصين وإيران"، قائلا "لا ينبغي لنا أن نتسامح مع مستوى الهجمات التي نشهدها اليوم."هذا وأوضح أن إدارة جو بايدن حققت "تقدماً هائلاً في تعزيز حماية الأمن السيبراني، لكنه أضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات، خاصة في ثني وردع تلك الدول عن إطلاق العنان لهجماتها السيبرانية". (العربية)