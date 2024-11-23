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عربي-دولي

بعد التّهديد الإسرائيليّ للعراق.. اجتماع "طارئ" لجامعة الدّول العربيّة

Lebanon 24
23-11-2024 | 07:16
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أعلن مجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ غدًا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

بدوره، أشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي، إلى إن "الأمانة العامة تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول الأعضاء للتشاور والاتفاق على عقد الدورة غدا الأحد، مشيراً إلى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي".
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وجاء في المذكرة العراقية، التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ووزعت على دولها الأعضاء، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وردت في رسالة موجهة منه إلى مجلس الأمن والتي يسعى من خلالها الي توسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق. (روسيا اليوم)  
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