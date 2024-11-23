"الأمواج تصل إلى 6 أمتار".. تحذير لمحافظات هذه الدولة العربية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط.



Advertisement

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، في محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50-70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4-5 أمتار.



وناشدت الهيئة هذه المحافظات، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية. وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وأوضح بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سرعة الرياح تصل إلى 60-85 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4-6 أمتار.كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، في محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50-70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4-5 أمتار.وناشدت الهيئة هذه المحافظات، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية. وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارا من يوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تترواح بين 40 و50 كم في الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. (روسيا اليوم)