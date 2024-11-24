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البيت الأبيض يندد بمقتل الحاخام كوغان في الإمارات

Lebanon 24
24-11-2024 | 23:40
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ندد البيت الأبيض الأميركي بشدة، الأحد، بمقتل الحاخام تسفي كوغان في الإمارات، ووصف الحدث بـ "الجريمة الشنيعة بحق جميع من يدافع عن السلام والتسامح والتعايش".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، في بيان  إن الحادث "اعتداء على الإمارات العربية المتحدة وموقفها الرافض للتطرف العنيف بجميع أشكاله".
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وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الإسرائيلية والإماراتية.

وأشاد البيان "بالجهود السريعة التي بذلتها السلطات الإماراتية والتي احتجزت الآن المشتبه بهم"ن مشددا على ضرورة "محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وكل من يدعمهم بشكل كامل".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت السلطات الإماراتية العثور على جثمان كوغان، ممثل حركة "حباد" الذي فُقد منذ الخميس الماضي.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن كوغان كان ضحية عمل إرهابي معادٍ للسامية.

ولا يتوفر كثير من المعلومات بشأن كوغان سوى أنه مساعد الحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الأكبر لدولة الإمارات ورئيس الحركة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سافر كوغان إلى إسرائيل برفقة دوتشمان، حيث التقيا بالسفير الإسرائيلي الجديد في الإمارات، يوسي شيلي، بمكتب رئيس الوزراء، بحسب "يديعوت أحرونوت".
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