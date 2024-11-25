غزة.. القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين

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أعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" موقع قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون.وفي بيان منفصل اليوم، قالت كتائب القسام إنها استهدفت "دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمال القطاع".وذكرت القسام في بيان صباح اليوم أن "مجاهدوها تمكنوا من الاشتباك مع قوة اسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع".يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المباني السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف مناطق القطاع، في وقت تزداد الظروف التي يشهدها القطاع صعوبة مع سقوط الأمطار وتعرض بعض خيام النازحين للغرق. (روسيا اليوم)