بعد تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.. هكذا ردت الصين وكندا

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قالت كندا مساء الاثنين إن دورها أساسي في إمداد الولايات المتحدة بالطاقة، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بأنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتوليه مهامه رسوما جمركية على واردات بلاده من جارتها الشمالية، وعلى المكسيك والصين.وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إن "علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، خاصة بالنسبة للعمال الأميركيين"، وأكدت أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة".وفي السياق ذاته، حذرت الصين الثلاثاء من أن "لا أحد سينتصر في حرب تجارية". وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام إن "الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته".وفي وقت سابق من الاثنين، توعد ترامب كلا من المكسيك وكندا والصين بفرض رسوم جمركية بسبب تدفق المهاجرين والمخدرات.وفي منشورين منفصلين على منصة تروث سوشل، أكد ترامب الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، إنه قرر فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، لحملهما على "حل مشكلة" المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة ورسوم إضافية أخرى على البضائع الصينية.وكشف الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيوقع "جميع الوثائق اللازمة" لفرض تلك الرسوم "على الحدود المفتوحة بشكل غير معقول" وفق تعبيره.