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بالصورة.. مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة "النحشون" وهذه هويته

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:49
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء عن مقتل الرقيب تامر عثمان الذي كان رقيبا في كتيبة "نحشون 90" التابعة للواء كفير في معركة شمال قطاع غزة.

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الجيش الإسرائيلي

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