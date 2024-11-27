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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 190

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:40
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 190، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول 2023.
وقال في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد علاء فوزي برهوم، المحرر الصحفي في عدة مؤسسات إعلامية".
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وأدان المكتب الحكومي "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا إياه كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة النكراء".
وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".  (الاناضول)
 
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