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عربي-دولي

مرشحان جديدان من ترامب لمناصب اقتصادية رئيسية.. من هما؟

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:20
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رشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، "كيفن هاسيت" لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني، وجاميسون جرير لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ليشغلا بذلك منصبين رئيسيين في فريقه الاقتصادي.
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وذكرت وكالة بلومبرغ، أن ترامب إعتبر في تصريحات له، أنّ "المرشحين اللذين سيكون لهما تأثير مباشر على جانب كبير من أجندته الاقتصادية وهو: فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب".

وفي بيان آخر، قال ترامب إن "هاسيت سيضطلع بدور مهم في مساعدة الأسر الأميركية على التعافي من التضخم الذي أطلقت له العنان إدارة بايدن. ومعا، سنجدد ونحسن تخفيضاتنا الضريبية القياسية"، متابعاً إن "جرير سوف يركز على السيطرة على العجز التجاري الواسع للبلاد، والدفاع عن قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات الأميركية، وفتح أسواق للتصدير في كل مكان".(سكاي نيوز) 
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