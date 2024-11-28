إسرائيل تمتلك 90 سلاحًا نوويًا.. منظمة دولية تكشف

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وأشارت "ساندرز-زاكر"، إلى أنّه "يُعتقد أن إسرائيل تمتلك ما يقرب من 90 سلاحا نوويا، يمكن إطلاقها من الصواريخ والطائرات، وربما من البحر".وتابعت: "كان برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي مدعوما في البداية بالتكنولوجيا والمواد التي قدمتها فرنسا والنرويج في الخمسينيات دون علم الولايات المتحدة. واليوم، يعتقد الخبراء أن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي يكاد يكون من المؤكد أنه يتمتع بالاكتفاء الذاتي".أضافت ساندرز-زاكر، أن "إسرائيل ساعدت على الأرجح جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري في الحصول على أسلحة نووية في السبعينيات، وهناك شكوك قوية في أن البلدين أجريا تجارب نووية في جنوب المحيط الأطلسي في عام 1979. وقامت حكومة جنوب إفريقيا لاحقا بالتخلص من أسلحتها النووية قبل الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى نظام حكم ديمقراطي". (روسيا اليوم)