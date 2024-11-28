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عربي-دولي

إيران تكشف عن خططها لتوسيع برنامج تخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
28-11-2024 | 16:51
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كشفت إيران عن خططها لتوسيع برنامج تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية، حيث أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نيتها تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي في كل من منشأتي فوردو ونطنز.

ويتضمن هذا التوسع إضافة ثماني مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في فوردو، بما يتيح تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 5%.
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وفقا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، فإن إيران قد بدأت بالفعل تشغيل بعض الآلات التي تم تركيبها مؤخرًا في هذه المنشآت، في خطوة تثير قلق المجتمع الدولي بشأن إمكانية تحول تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، تصل إلى 60% من النقاء، وهي نسبة قريبة من النسبة التي تستخدم لصناعة الأسلحة النووية.
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