"دافئ وودود".. زوجة نتنياهو تكشف تفاصيل لقائها مع ترامب

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كشفت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل لقائها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا.وكتبت مارغو مارتن نائبة مدير الاتصالات لدى ترامب على "تويتر"، إن الرئيس المنتخب تناول العشاء مع سارة نتنياهو في منتجعه".وقالت سارة نتنياهو إنها طرحت قضية الرهائن خلال اجتماعها مع ترامب، في ملعب الغولف الخاص به في ويست بالم بيتش.وكتبت في منشور على "إنستغرام" باللغتين الإنكليزية والعبرية: "خلال الاجتماع الذي كان دافئا وودودا ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك الصداقة الراسخة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية الاستمرار في رعاية الرابطة الفريدة بين بلدينا".وأضافت: "لفتت انتباه الرئيس أيضا إلى المعاناة الهائلة التي تحملتها إسرائيل في السابع من تشرين الأول.