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عربي-دولي

"مزحة ثقيلة".. ترامب هدد ترودو مازحا بجعل كندا الولاية الأميركية الـ51

Lebanon 24
03-12-2024 | 01:30
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كشفت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اقترح مازحا "ضم كندا" لتكون الولاية الأميركية الـ51 وذلك خلال لقاء مؤخرا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.


وسافر ترودو إلى مار الاغو الأسبوع الماضي بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على المنتجات الكندية.
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ويهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك بسبب فشلهما في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة من تلك الدول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس المنتخب لرئيس الوزراء الكندي خلال اللقاء الأخير أنه إذا لم تتمكن كندا من إصلاح مشاكل الحدود والعجز التجاري، فسوف يفرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع السلع الكندية في اليوم الأول عندما يعود إلى منصبه.

وقال ترودو لترامب، وفقا لـ "فوكس نيوز" إن رفع الرسوم الجمركية على بضائع بلده سيقتل الاقتصاد الكندي، فرد ترامب مازحا "إذن يجب على كندا أن تصبح الولاية الأميركية الـ51". (روسيا اليوم)
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