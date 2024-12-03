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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ الجيش الإسرائيلي يخشى أنه في ظل هجوم المتمردين السوريين وسيطرتهم على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في البلاد، قد تقع الأسلحة الكيميائية في الأيدي الخطأ، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".ويشير التقرير إلى أن القلق الرئيسي يتمثل في احتمال وصول المتمردين أو الفصائل المدعومة من إيران إلى أسلحة في سوريا تشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل، مثل الصواريخ أو الأسلحة الكيميائية.وفي حال وقعت مثل هذه الأسلحة في أيدي المتمردين أو الفصائل الإيرانية، فإن إسرائيل ستضطر إلى التحرك بطريقة "قد تؤثر على سوريا والشرق الأوسط بأكمله"، بحسب "هآرتس".ويضيف التقرير أن إسرائيل نقلت مؤخرًا رسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عبر روسيا، تطالبه فيها بـ"الحفاظ على سيادته وعدم السماح لإيران بالعمل على أراضيه". (سكاي نيوز)