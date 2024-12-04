للمرة الأولى.. مكالمة "نادرة" بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي

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أعلن الجيش الأميركي أمس الأربعاء ان قائد الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون تحدث هاتفيا مع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها براون مع نظيره الروسي.وأفاد متحدث باسم براون في بيان إن الاثنين "ناقشا عددا من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية بما في ذلك الصراع الدائر في أوكرانيا".وجرت المكالمة النادرة في 27 تشرين الثاني لكن "بناء على طلب الجنرال غيراسيموف، وافق الجنرال براون على عدم الإعلان بشكل استباقي عن المكالمة".وأشار المتحدث إن وزارة الدفاع الروسية هي من طلبت المكالمة.وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانية على أهداف داخل روسيا على الرغم من تحذيرات موسكو بأنها ستعتبر مثل هذا الإجراء تصعيدا كبيرا.وتعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على زيادة كميات الأسلحة التي توردها إلى أوكرانيا إلى حد كبير، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب دفة الحكم في البيت الأبيض.وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة تخشى أنه "بمجرد تولي ترامب منصبه في 20 كانون الثاني ، سيكون هناك تحول مفاجئ في السياسة الأميركية تجاه حرب أوكرانيا".(سكاي نيوز)