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عربي-دولي

وفد إسرائيلي زار روسيا.. ما علاقة سوريا؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:41
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أفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت" بأن وفدا إسرائيليا زار روسيا أمس الخميس لبحث التطورات في سوريا، وقضية الرهائن في غزة.
 
من جهتهم، قال مسؤولون عسكريون في إسرائيل إن تقدم المسلحين في سوريا تجاوز التوقعات، وأن انهيار خطوط دفاع الجيش السوري حدث بشكل أسرع من المتوقع.
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وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مصلحة إسرائيل في القتال المتجدد في سوريا هي "أن يستمروا في قتال بعضهم البعض".

وأضاف: "من الواضح لنا تماما أن أحد الجانبين هو الجهاديون السلفيون والجانب الآخر هو إيران وحزب الله. نريدهم أن يضعفوا بعضهم البعض".

وأكد أن إسرائيل لا تتدخل مع أي من الجانبين "لكنها جاهزة لأي سيناريو، وستتصرف وفقا لذلك".

وتتعرض سوريا منذ 27 تشرين الثاني الماضي لهجمات من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيّرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية. (روسيا اليوم) 
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