هدايا عيد الميلاد العظيمة.. ترامب يستخدم صورة جيل بايدن لبيع عطوره





ونشر ترامب على منصة Truth social صورة يظهر فيها جالسا إلى جانب جيل بايدن، ووضع فيها أيضا صورة العطر وتتضمن عبارة: عطر لا يستطيع أعدائك مقاومته".

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وكتب: "هذه هي عطور وكولونيا ترامب الجديدة! أنا أسميهم قتال، قتال، قتال، لأنهم يمثلوننا فائزين. هدايا عيد الميلاد العظيمة للعائلة". استخدم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صورة للسيدة الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن في إعلان لبيع عطره.ونشر ترامب على منصة Truth social صورة يظهر فيها جالسا إلى جانب جيل بايدن، ووضع فيها أيضا صورة العطر وتتضمن عبارة: عطر لا يستطيع أعدائك مقاومته".وكتب: "هذه هي عطور وكولونيا ترامب الجديدة! أنا أسميهم قتال، قتال، قتال، لأنهم يمثلوننا فائزين. هدايا عيد الميلاد العظيمة للعائلة".

والصورة التي نشرها ترامب تم التقاطها في باريس، حيث شارك هو وجيل في إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت.



وقد دار بينهما حديث قبل أن تشغل السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون المقعد بينهما في الحفل.



وقال ترامب على موقعه الإلكتروني للعطور، إن العطر هو "Rally Cry In A Bottle". وعلى الزجاجة يوجد صورة ترامب بقبضته المرفوعة وعبارة "قتال، قتال، قتال"، في إشارة إلى محاولة اغتياله في تموز. ويبلغ سعر العطر 199 دولارا. (روسيا اليوم)