بريطانيا.. توجيه اتهامات إلى 6 أشخاص بالانتماء لحزب "العمال الكردستاني"

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أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء توجيه اتهامات لستة أشخاص بأنشطة مرتبطة بحزب "العمال الكردستاني".وقالت الشرطة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني أنه تم توجيه التهم للأشخاص التالية أسماؤهم بعد إلقاء القبض عليهم يوم 27 تشرين الثاني: توركان أوزكان (59 عاما)، مظلوم ساياك (27 عاما)، بيرفين كيربان (31 عاما)، علي بويراز (62 عاما)، إركان أكبال (56 عاما) أجيت كاراتاس (23 عاما).وأوضحت أنه "بعد التشاور مع النيابة العامة والحصول على إذن منها، تم اتهام الستة بالعضوية في منظمة إرهابية وبالتحديد حزب العمال الكردستاني بما يتعارض مع المادة 11 من قانون الإرهاب لعام 2000. وتم توجيه التهم إليهم يوم الاثنين 9 كانون الاول ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر".وقالت القائم بأعمال القائد هيلين فلاناغان، من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "نحن ندرك تماما القلق والتأثير الذي أحدثه هذا التحقيق على المجتمع المحلي ونواصل العمل بشكل وثيق مع زملاء الشرطة المحليين لإبقائهم على اطلاع".وأكدت أن "التهم الموجهة في هذه القضية خطيرة للغاية وتأتي بعد تحقيق مكثف أجراه محققونا"، مشيرة إلى أنه "من المهم أن تعلم المجتمعات في جميع أنحاء لندن أنه عندما نشتبه في أي نوع من النشاط الإرهابي المحتمل، فسنتطلع إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل ذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع". (روسيا اليوم)