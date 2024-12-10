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عربي-دولي

فيديو لشبيه بشار الأسد يُحدث ضجّة... شاهدوه

Lebanon 24
10-12-2024 | 10:28
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خلال الساعات الماضية، أثار فيديو متداول لشخص يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رواد مواقع التواصل إن شبيه الأسد من مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.
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وظهر الشخص خارجا من أحد المحال ويمشي في الشارع والشبه بينه وبين الأسد واضح للغاية.
 
ووصل بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، بعد حصولهم على حق اللجوء في روسيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. (سكاي نيوز عربية)
 
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