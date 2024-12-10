فيديو لشبيه بشار الأسد يُحدث ضجّة... شاهدوه

Advertisement

خلال الساعات الماضية، أثار فيديو متداول لشخص يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال رواد مواقع التواصل إن شبيه الأسد من مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.وظهر الشخص خارجا من أحد المحال ويمشي في الشارع والشبه بينه وبين الأسد واضح للغاية.