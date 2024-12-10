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عربي-دولي

فون دير لاين: للحفاظ على وحدة سوريا وحماية الأقليات

Lebanon 24
10-12-2024 | 23:25
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها تخطط لزيارة تركيا لبحث الوضع في سوريا مع الجانب التركي.

وقالت فون دير لاين في منشورها: "سنلتقي في بداية الأسبوع المقبل في تركيا لمناقشة ما يعنيه هذا التطور بالنسبة للمنطقة وخارجها".
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وأشارت إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية الأقليات.

ويأمل كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا في استقرار سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع توقعات بعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى وطنهم طواعية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية وصفت تغير السلطة في سوريا بأنه "تغيير تاريخي في المنطقة"، مشيرة إلى أنه مع ذلك لا يخلو من المخاطر.

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