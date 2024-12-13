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عربي-دولي

تجاوزت الزمن و"غير آدمية".. مصر تجري تعديلات على السجون

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:34
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قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة، إن مصر هدمت العديد من السجون غير الآدمية.

وأشار خلال لقائه لبرنامج "المحاور"، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية "الشمس" إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقت من الدولة المصرية اعترفت بأن هناك بعض التشريعات في حاجة إلى الكثير من التعديلات، خاصة وأن بعض التشريعات تجاوزت الزمن وفي حاجة إلى تعديل.
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وأوضح أن الدولة غيرت أسماء السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وهدمت الكثير من السجون القديمة التي لم تكن مراكز آدمية، وتم إعداد سجون وفقا لأحدث التقنيات الموجودة في العالم.

وأضاف أن مصر حققت قفزات في ملف حقوق الإنسان، وهذا واضح في نقل الأهالي من العشوائيات إلى المدن الصالحة للسكن، منوها أن البرلمان وعد بوضع كافة الملاحظات حول الحبس الاحتياطي في الاعتبار أثناء إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت إلى أن نقابة الصحافيين ونقابة المحاميين لديها الكثير من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هناك مؤشرات تتحدث على استجابة البرلمان لملاحظات النقابات والمنظمات الحقوقية، من أجل العمل على تحسين حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن الدولة ليست في خصومة مع احد وتسعى لتحسين وضع حقوق الإنسان إلى الأفضل.

وذكر أن الدولة تتخذ قرارات خلال الفترة الأخيرة مفاجئة للرأي العام، وهذا واضح في قضايا الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة الفرصة للجميع بشرط احترام القانون والدستور.

وأشار إلى ان المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ضربت في مقتل، مشددا أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن تحسين حقوق الإنسان، هدفه تحسين الوضع في مصر نحو الأفضل.
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