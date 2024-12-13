Advertisement

عربي-دولي

السكان شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً هذه قوّتها

Lebanon 24
13-12-2024 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1292270-638696948533215290.jpg
Doc-P-1292270-638696948533215290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 على مقياس ريختر في محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة.

وقال مصدر مسؤول في المعهد لوسائل إعلام محلية مصرية إنّ الهزة وقعت في منطقة صحراوية بعمق 1 كيلومتر فقط تحت سطح الأرض، مؤكدا أنها هزّة بسيط ولا تُشكل أي خطر على المواطنين.
Advertisement

وأشار إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة التي شعر بها بعض سكان مركز بلاط وعدد من قرى الزيات، لكن دون أي تأثيرات أو أضرار تذكر. (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
15:59 | 2024-12-13
15:44 | 2024-12-13
15:37 | 2024-12-13
15:19 | 2024-12-13
15:04 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24