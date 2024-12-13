السكان شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً هذه قوّتها

Advertisement

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 على مقياس ريختر في محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة.وقال مصدر مسؤول في المعهد لوسائل إعلام محلية مصرية إنّ الهزة وقعت في منطقة صحراوية بعمق 1 كيلومتر فقط تحت سطح الأرض، مؤكدا أنها هزّة بسيط ولا تُشكل أي خطر على المواطنين.وأشار إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة التي شعر بها بعض سكان مركز بلاط وعدد من قرى الزيات، لكن دون أي تأثيرات أو أضرار تذكر. (روسيا اليوم)