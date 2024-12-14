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عربي-دولي

محكمة أميركية ترفض طلبا بوقف حظر "تيك توك" في البلاد

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:00
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رفضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، طلبا طارئا من تطبيق "تيك توك" لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني أو مواجهة الحظر.

وقدمت "تيك توك" و"بايت دانس" طلبا طارئا لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس الجمعة أنه يجب على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.
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وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي "سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريا".

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة "منعت فيها المحكمة قانونا أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا".
 
وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية "التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير".

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق "تيك توك" ما لم تبيع شركة "بايت دانس" حصتها فيه بحلول 19 كانون الثاني.
 
ويمنح القانون أيضا الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين. (سكاي نيوز عربية)

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