"توقفوا عن قبولهم".. منافس شولتس يدعو لمنع السوريين من اللجوء إلى ألمانيا

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طالب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا، فريدريش ميرتس، بوقف قبول لاجئين جدد من سوريا، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.وقال مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار في تصريحات لقناة "إيه آر دي" الألمانية: "من الصواب رفض قبول المزيد من اللاجئين من سوريا الآن... لأن الذين يأتون ربما كانوا أيضاً أعضاء في ميليشيات الأسد ولا يمكننا الاستعانة بهم في ألمانيا على الإطلاق".وذكر ميرتس أن على اللاجئين السوريين الموجودين بالفعل في ألمانيا الذين لا يريدون الاندماج العودة إلى سوريا، وقال: "نرى بالفعل منذ فترة طويلة أنه يمكن العودة على الأقل إلى شمال سوريا، والآن يمكن العودة أيضاً إلى أجزاء أخرى من البلاد".وفي المقابل أيد الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للمسيحي الديمقراطي، بقاء السوريين المندمجين جيداً في ألمانيا. في المقابل، يضغط الحزب لترحيل سريع للمجرمين السوريين.وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان الألماني، ألكسندر دوبرينت لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الإثنين: "عندما لا تعد أسباب الحماية سارية وينتهي حق الإقامة في كثير من الحالات، يتعين أن تكون العودة إلى سوريا ممكنة أيضاً "، مضيفاً أنه يجب أن تكون الأولوية لإعادة المجرمين بسرعة، مشيراً إلى أن حزبه يعتزم أيضاً تأييد تقديم دعم مالي للمغادرة الطوعية.