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عربي-دولي
خلافات بين الجمهوريين تنذر بخطر "الإغلاق الحكومي" في أميركا
Lebanon 24
19-12-2024
|
23:24
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أظهرت نتائج التصويت في مجلس النواب الأميركي مساء الخميس، فشل مشروع قانون الإنفاق المدعوم من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وذلك بعدما صوت عشرات الجمهوريين ضده.
نتيجة التصويت هذه ستضع الحكومة الأميركية على أعتاب إغلاق حكومي جزئي يؤثر على الخدمات الحكومية ورواتب الموظفين الفيدراليين بالإضافة إلى تعطل حركة السفر خلال موسم الأعياد.
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التصويت الذي انتهى برفض المشروع بـ 174 صوتاً مقابل 235 أظهر انقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري، مما يهدد بعودة هذه الخلافات إلى السطح في العام المقبل، حين يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض والكونغرس.
وقد ضغط ترامب على المشرِّّعين لحسم القضايا المالية قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني المقبل، إلا أن جناحا بالحزب رفض دعم الحزمة التي تضمنت زيادات في الإنفاق وإجراءات لرفع سقف الدين الوطني الذي يبلغ حالياً 36 تريليون دولار.
كما انتقد النائب الجمهوري تشيب روي مشروع القانون قائلاً: "لا نستطيع أن نزعم الالتزام بالمسؤولية المالية ونقدم شيئاً كهذا للشعب الأميركي".
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، فستشهد الحكومة الأمريكية توقفاً جزئياً عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل خدمات وطنية مثل تأمين الحدود وإغلاق الحدائق الوطنية، فضلاً عن وقف رواتب أكثر من مليوني موظف فدرالي. كما حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من احتمال مواجهة المسافرين لطوابير طويلة في المطارات خلال موسم الأعياد.
(الحرة)
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