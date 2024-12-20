وفد أميركي في دمشق: لقاءات متعددة لرسم مستقبل سوريا

Advertisement

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أن الوفد الأميركي يلتقي أعضاء المجتمع المدني والناشطين، بالإضافة إلى شرائح مجتمعية مختلفة، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا وكيف يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم لتحقيق تطلعاتهم.وأكد المسؤول أن الاجتماعات تشمل مناقشة مبادئ الانتقال السياسي المتفق عليها في مؤتمر العقبة، كما يخطط الوفد للقاء ممثلي هيئة تحرير الشام لبحث التفاهمات المتعلقة بالانتقال السياسي.كما يسعى الوفد الأميركي للحصول على معلومات عن المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا، بما في ذلك الصحفي أوستن تايس ومجد كم الماز، وذلك ضمن جهود الكشف عن مصيرهم.وأشار إلى أن المستشار دانييل روبنشتاين سيتولى منصب المستشار الأول في مكتب شؤون الشرق الأدنى، لقيادة التنسيق الدبلوماسي مع الحلفاء والشركاء بشأن الملف السوري. (الحرة)