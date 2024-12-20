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عربي-دولي

العراق: داعش يعيد ترتيب صفوفه

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:50
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديداً للأراضي العراقية، حذّر وزير الخارجية فؤاد حسين من إعادة ترتيب صفوفه.
وقال إن داعش بدأ يعيد ترتيب صفوفه بعد استيلائه على كميات من الأسلحة في أعقاب انهيار الجيش السوري.
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كما أضاف خلال اتصال مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، مساء أمس الخميس، أن "التنظيم بعدما استولى على أسلحة للجيش السوري وسع سيطرته على مناطق إضافية"، بحسب بيان للخارجية العراقية.
إلى ذلك، حذر أيضا من خطورة هروب عناصر داعش من السجون السورية، وانفلات الوضع في معسكر الهول الواقع شمال شرق سوريا والذي يضم أسر وعائلات التنظيم، مع ما يعكسه على الأمن في البلدين على السواء.
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