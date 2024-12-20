خلال عام.. السلطات الأميركية طردت أكثر من 270 ألف مهاجر

رحّلت السلطات الأميركية أكثر من 270 ألف مهاجر خلال العام الماضي حسب شبكة "سي إن إن".

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ورحّلت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية 271484 مهاجرا في السنة المالية الماضية، وهو ما يمثل أعلى مستوى من عمليات الترحيل منذ عام 2014، وفقا لتقرير سنوي صدر حديثا.ويخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لجعل الترحيل الجماعي حجر الزاوية لإدارته القادمة، منتقدًا تعامل الرئيس جو بايدن مع سياسة الهجرة.لكن أحدث بيانات إدارة الهجرة والجمارك تكشف أن إدارة بايدن نفذت عددًا كبيرًا من عمليات الترحيل في السنة المالية الماضية، متجاوزة العامين السابقين لرئاسة بايدن، وركزت إلى حد كبير على السلامة العامة وتهديدات الأمن القومي.وأضافت الشبكة أن معظم المرحلين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عبر المكسيك، حيث تم ترحيل الأشخاص إلى 200 دولة مختلفة.وذكر البيان أن التقرير يغطي الفترة من الأول من أكتوبر من العام الماضي حتى الثلاثين من سبتمبر من العام الجاري. (روسيا اليوم)