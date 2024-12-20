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عربي-دولي

غوتيريش يدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:49
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الأخيرة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددًا على ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين  سوريا وإسرائيل.
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وأشار غوتيريش إلى التقارير التي تفيد بدخول قوات إسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وهو ما يُعد انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة العام 1974.

وأكد أن وجود أي قوات عسكرية غير قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذه المنطقة يُعد خرقًا للاتفاقية، داعيًا إلى إنهاء جميع أشكال الوجود غير المصرح به في منطقة الفصل، والامتناع عن أي عمل يقوّض وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان المحتلة. (ارم نيوز)
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