Advertisement

عربي-دولي

لم يلتقيا منذ زمن.. خلاف بين بشار وماهر الأسد يكشف انقسام العائلة منذ سنوات

Lebanon 24
20-12-2024 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1295308-638702876331226796.png
Doc-P-1295308-638702876331226796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر من القصر الجمهوري لـ"إرم نيوز" أن آخر لقاء جمع بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، كان قبل أربع سنوات.
ووفقًا لشهادة أحد عناصر المرافقة الشخصية للأسد، عُقد الاجتماع في قصر الشبطلية بريف اللاذقية، المعروف بموقعه المطل على منطقة وادي قنديل الشهيرة.
Advertisement

ويُذكر أن القصر يعود لعائلة الأسد الأب ويُستخدم عادة للقاءات العائلية بعيدًا عن الأجواء الرسمية أو السياسية.

وحسب المعلومات فإنه خلال الزيارة التي تمت في صيف 2020، حصل خلاف بين "الأخوين" حول المعابر الحدودية.

وكانت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد تسيطر على المعابر التي تفصل مناطق سيطرة النظام عن مناطق المعارضة في الشمال الغربي، وعن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويقول أحد عناصر المرافقة الشخصية للأسد أن أصوات عالية كانت تصدر من مكان لقاء الشقيقين في إحدى صالات قصر الشبطلية، وكانت هناك نقاط خلافية بينهما حول العديد من القضايا وخاصة المعابر الحدودية.

ووفق المصدر، لم يجر أي اجتماع بعد ذلك بين بشار وماهر الأسد على الإطلاق، وفي حال تمت زيارة أحدهما إلى قصر العائلة في اللاذقية يخرج الطرف الموجود فيه، بمعنى أنه حتى الاتصالات بينهما مقطوعة ولا يعرف أحدهما توقيت الزيارة إلا عند الحضور إلى القصر.

كما ذكر المصدر أنه جرى تقسيم الشاطئ المقابل للقصر  بينهما في حال تواجدا في المكان نفسه بالصدفة. 

وظهرت تساؤلات عقب فرار بشار الأسد خارج البلاد، مع وصول عناصر "هيئة تحرير الشام" إلى دمشق، عن مصير أفراد عائلته وخاصة شقيقه ماهر الأسد، وسط غموض لف مكان الأخير. (ارم نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-12-20
06:00 | 2024-12-20
05:57 | 2024-12-20
05:43 | 2024-12-20
05:30 | 2024-12-20
05:17 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24