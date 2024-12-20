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عربي-دولي

74% من الإسرائيليين مع إعادة الأسرى.. استطلاع يكشف

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:35
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أظهر استطلاع للرأي العام، الجمعة، أن أغلبية مطلقة من الإسرائيليين يدعمون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يفضي إلى صفقة تبادل للأسرى.
ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن "74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على تل أبيب أن تسعى الآن للتوصل إلى اتفاق كامل لعودة جميع المختطفين حتى لو كان ذلك على حساب وقف الأعمال القتالية في غزة".
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وأضافت أن "هذا الموقف يؤيده 84 بالمئة من ناخبي أحزاب المعارضة، و57 بالمئة من ناخبي الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحالي".
بالمقابل، أبدى 16 بالمئة فقط من المستطلعة أراؤهم تأييدا لصفقة جزئية، فيما قال 10 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
(الاناضول)
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