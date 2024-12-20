غرفة العمليات العسكرية تُمهل أهالي دمشق ساعة واحدة لتسليم السلاح: "أعذر من أنذر"

Advertisement

دعت غرفة العمليات العسكرية المواطنين السوريين في أحياء دمشق، إلى تسليم أسلحتهم قبل البدء بعملية الدخول إلى البيوت وتفتيشها.وأمهلت الغرفة العمليات العسكرية وعلى وقع نداء "أعذر من أنذر" المواطنين السوريين في أحياء دمشق مدة ساعة لتسليم أسلحتهم، متوعدة بإنزال العقوبة المناسبة بحق من يعثر في بيته على سلاح لم يقم بتسليمه.وقالت الهيئة إن الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأمن في البلاد وقطع الطريق على اللصوص والمجرمين. (روسيا اليوم)