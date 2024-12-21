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عربي-دولي

للسوريين في الأردن.. تذاكر "مجانية" للعودة إلى سوريا

Lebanon 24
21-12-2024 | 08:09
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وجهت سفارة دمشق في الأردن، اليوم السبت، بيانًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للسوريين.

وجاء في البيان: "الاخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة إلى سوريا مجانا مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد".
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