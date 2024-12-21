للسوريين في الأردن.. تذاكر "مجانية" للعودة إلى سوريا

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وجاء في البيان: "الاخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة إلى سوريا مجانا مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد".